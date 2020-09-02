Маррей после победы за 4 часа 39 минут: мне нужна ледяная ванна. Это чрезвычайная ситуация

Британец Энди Маррей после победы в матче первого круга Открытого чемпионата США с японцем Йосихито Нисиокой со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4 признался, что нуждается в ледяной ванне. Поединок продолжался 4 часа 39 минут.
«Мне нужна ледяная ванна. У них есть одна в раздевалке, но они говорят, что это на случай чрезвычайной ситуации. Для меня это и есть чрезвычайная ситуация. Моё тело болит, мне нужно восстановиться как можно лучше. Я спрошу их, можно ли воспользоваться этой ледяной ванной. Если нет, то постараюсь поскорее вернуться в отель и принять ванну там.
Мне нужно отдохнуть и восстановиться, потому что так много в теннис я не играл с 2019 года, когда встретился с Баутиста-Агутом на Australian Open. Мне нужно хорошо восстановиться", — цитирует Маррея официальный сайт тура.
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