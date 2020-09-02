Тренер Медведева: у Даниила очень необычная техника из-за его необычного тела

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, оценил стиль игры подопечного.

«У Даниила очень необычная техника из-за его необычного тела. Такая техника приносит результат благодаря его телу, его биомеханике, а также психологии и менталитету. Это система: все четыре составляющие включены в его технику», — приводит слова Сервара New York Times.

В стартовом раунде Открытого чемпионата США Даниил, посеянный под третьим номером, уверенно обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Следующим соперником прошлогоднего финалиста будет австралиец Кристофер О'Коннелл.

Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке завершится 14 сентября. В прошлогоднем финале Медведев в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.