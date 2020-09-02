С. Уильямс — о решении Джоковича создать новый профсоюз игроков: он часто оказывается прав

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс на пресс-конференции ответила на вопрос о решении серба Новака Джоковича покинуть совет игроков ATP и создать новую организацию — Ассоциацию профессиональных игроков в теннис.

«Мне бы очень хотелось узнать об этом побольше, потому что у меня нет точки зрения. Для этого нужно понимать ситуацию глубже. Конечно, я всегда в команде Джоковича, но в то же время я уже 30 лет в WTA и знаю многое о том, что здесь происходит. Я бы не хотела сейчас давать комментарии по этой теме.

Я действительно думаю, что у Новака есть категоричные мнения, он часто оказывается прав. Но сейчас мне лучше подождать", — приводит слова Уильямс Tennis 365.

Совет игроков также покинули американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил.