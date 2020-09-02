Новак Джокович раздумывает над переездом в Испанию

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович может сменить место жительства, сообщает Telegraf. Первая ракетка мира раздумывает над переездом из Монте-Карло (Монако) в Марбелью (Испания).

Во время первой волны пандемии коронавируса Новак находился в Марбелье, и это место ему очень понравилось. Именно здесь он позже восстанавливался после того, как сам заразился коронавирусом на Adria Tour.

В Марбелье проживают брат Новака и сестра его жены Елены.

Новак, посеянный на Открытом чемпионате США под первым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура. Следующим соперником Джоковича будет британец Кайл Эдмунд. Турнир завершится 14 сентября.