Новак Джокович раздумывает над переездом в Испанию
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович может сменить место жительства, сообщает Telegraf. Первая ракетка мира раздумывает над переездом из Монте-Карло (Монако) в Марбелью (Испания).
Во время первой волны пандемии коронавируса Новак находился в Марбелье, и это место ему очень понравилось. Именно здесь он позже восстанавливался после того, как сам заразился коронавирусом на Adria Tour.
В Марбелье проживают брат Новака и сестра его жены Елены.
Новак, посеянный на Открытом чемпионате США под первым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура. Следующим соперником Джоковича будет британец Кайл Эдмунд. Турнир завершится 14 сентября.
С. Уильямс — о решении Джоковича создать новый профсоюз игроков: он часто оказывается прав
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