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Баррер, изолированный из-за контакта с Пэром: я как Федерер — машина, телохранители

Баррер, изолированный из-за контакта с Пэром: я как Федерер — машина, телохранители
Теннис / US Open 2020 0

Французский теннисист Грегуар Баррер, изолированный после контакта с заражённым COVID-19 Бенуа Пэром, рассказал, как заботятся о нём организаторы US Open.

«Всего за несколько дней я прошёл путь от одного из самых неизвестных игроков турнира до парня… Такое впечатление, что я сейчас — Роджер Федерер. У меня личная машина, телохранители, отдельная комната — почти люкс, как у сеяного игрока. Если не учитывать тот факт, что я не могу покинуть комнату, чувствую себя так, будто бы я в пятёрке сеяных.

Я не хочу жаловаться на ситуацию — лучше просто посмеюсь над ней. В любом случае я рад, что могу играть. Хочу поблагодарить организаторов за то, что они сделали для этого всё возможное», — цитирует Баррер L'Equipe.

Следующим соперником Грегуара станет вторая ракетка России Андрей Рублёв.

Бенуа Пэр, находящийся в «пузыре» US Open, заразился коронавирусом
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