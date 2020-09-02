Баррер, изолированный из-за контакта с Пэром: я как Федерер — машина, телохранители

Французский теннисист Грегуар Баррер, изолированный после контакта с заражённым COVID-19 Бенуа Пэром, рассказал, как заботятся о нём организаторы US Open.
«Всего за несколько дней я прошёл путь от одного из самых неизвестных игроков турнира до парня… Такое впечатление, что я сейчас — Роджер Федерер. У меня личная машина, телохранители, отдельная комната — почти люкс, как у сеяного игрока. Если не учитывать тот факт, что я не могу покинуть комнату, чувствую себя так, будто бы я в пятёрке сеяных.
Я не хочу жаловаться на ситуацию — лучше просто посмеюсь над ней. В любом случае я рад, что могу играть. Хочу поблагодарить организаторов за то, что они сделали для этого всё возможное», — цитирует Баррер L'Equipe.
Следующим соперником Грегуара станет вторая ракетка России Андрей Рублёв.
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