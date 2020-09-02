Раонич: сомневаюсь, что всплески COVID-19 во Франции пройдут за оставшееся время до «РГ»

Канадец Милош Раонич оценил вероятность проведения «Ролан Гаррос» в условиях пандемии.



«Единственное, что меня беспокоит, – 20 тысяч болельщиков трибунах. Слышал, организаторы уже продали билеты. Действительно ожидается около 20 тысяч болельщиков каждый день.



Если они не планируют полностью изменить место проведения, то будет трудно попасть на тренировки и матчи, не столкнувшись с десятками, если не сотнями людей. Для меня это главная проблема, особенно если учесть всплески заболеваемости, которые сейчас имеют место на территории всей Франции. Трудно представить, что они сойдут на нет за четыре недели, которые остались до старта турнира», — цитирует Раонича официальный сайт US Open.



Открытый чемпионат Франции, действующим победителем которого является Рафаэль Надаль, пройдёт с 21 сентября по 11 октября.