Шаповалов: Пэр не виноват, что заразился коронавирусом, скорее это вина организаторов

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал заражение коронавирусом Бенуа Пэра. Француз сдал положительный тест на COVID-19 после того, как более 10 дней находился в «пузыре» US Open.
«Ситуация непростая. Я чувствую, что USTA пытается провести турнир, проделывает большую работу, а потом мы получаем фото, на которых в отеле для игроков находятся посторонние люди. К тому же второй отель для игроков вообще не является „пузырём“. Мне вот интересно, существует „пузырь“ в принципе или нет?
Бенуа не повезло, ведь он соблюдал все установленные правила и всё равно заразился. Не думаю, что это его вина, скорее наоборот, виноваты организаторы. Они не обеспечили ему безопасность.
Не знаю, сколько людей из числа персонала на самом деле живут в отеле. Знаю лишь, что некоторые из них ночуют дома. Тяжёлая ситуация… Понимаю, что они много работают, но, как бы то ни было, в „пузыре“ по-прежнему есть дыры. Это прискорбно», — цитирует Шаповалова Tennis Majors.
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