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Кербер не без проблем обыграла 109-ю ракетку мира и пробилась в третий круг US Open

Кербер не без проблем обыграла 109-ю ракетку мира и пробилась в третий круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Экс первая ракетка мира из Германии Анжелика Кербер одержала вторую победу на US Open 2020. Со счётом 6:3, 7:6 (8:6) ей удалось обыграть соотечественницу, Анну-Лену Фридзам.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минута. За это время Кербер совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Фридзам 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Анжелика сыграет с победительницей встречи Энн Ли (США) — Элисон Риске (США).

Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open 2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.

US Open (ж). 2-й круг
02 сентября 2020, среда. 18:10 МСК
Анжелика Кербер
23
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
3 		6 6  
         
Анна-Лена Фридзам
109
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
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