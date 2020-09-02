Кербер не без проблем обыграла 109-ю ракетку мира и пробилась в третий круг US Open

Экс первая ракетка мира из Германии Анжелика Кербер одержала вторую победу на US Open 2020. Со счётом 6:3, 7:6 (8:6) ей удалось обыграть соотечественницу, Анну-Лену Фридзам.



Продолжительность встречи составила 1 час 41 минута. За это время Кербер совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Фридзам 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.



В третьем круге Анжелика сыграет с победительницей встречи Энн Ли (США) — Элисон Риске (США).



Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open 2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.