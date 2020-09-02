Федерер и Кирьос — единственные теннисисты из топ-100, не заявившиеся на «Ролан Гаррос»

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции опубликовала заявочный лист участников мужской сетки предстоящего розыгрыша соревнований. Исходя из него следует, что из первой сотни рейтинга АТР на турнире не выявили желания сыграть лишь два теннисиста — швейцарец Роджер Федерер (досрочно завершил сезон из-за травмы) и австралиец Ник Кирьос (скептически относится к игре во время пандемии коронавируса и грунтовому покрытию в целом).



В то же время двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей, который в настоящее время является 115-й ракеткой мира, не попал в предварительный список участников.



В заявочном списке числятся три представителя России — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.



Открытый чемпионат Франции, действующим победителем которого является Рафаэль Надаль, пройдёт с 21 сентября по 11 октября.

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