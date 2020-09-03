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Звонарёва и Зигемунд вышли во второй круг парного US Open, где сыграют с Азаренко и Кенин

Звонарёва и Зигемунд вышли во второй круг парного US Open, где сыграют с Азаренко и Кенин
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд одержали победу в стартовом матче парной сетки Отрытого чемпионата США. В двух партиях они обыграли Алексу Гуарачи из Чили и американку Дезире Кравчик — 6:3, 6:0.

Матч продлился 1 час 1 минуту. На счету Веры и Лауры одна подача навылет, одна двойная ошибка и 5 из 10 брейков. Их соперницы допустили четыре двойные ошибки и не выполнили ни одного эйса. Взять подачу Звонарёвой и Зигемунд у них шансов не было.

Следующими соперницами российско-немецкого дуэта станут Виктория Азаренко из Беларуси и Софья Кенин из США, которые добыли волевую победу в матче с австралийками Эллен Перес и Сторм Сэндерс — 2:6, 6:2, 6:2.

Действующими чемпионками турнира являются вторые сеяные Элисе Мертенс (Бельгия) и Арина Соболенко (Беларусь).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
02 сентября 2020, среда. 23:00 МСК
Алекса Гуарачи
Чили
Алекса Гуарачи
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
А. Гуарачи Д. Кравчик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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