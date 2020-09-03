Звонарёва и Зигемунд вышли во второй круг парного US Open, где сыграют с Азаренко и Кенин

Российская теннисистка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд одержали победу в стартовом матче парной сетки Отрытого чемпионата США. В двух партиях они обыграли Алексу Гуарачи из Чили и американку Дезире Кравчик — 6:3, 6:0.
Матч продлился 1 час 1 минуту. На счету Веры и Лауры одна подача навылет, одна двойная ошибка и 5 из 10 брейков. Их соперницы допустили четыре двойные ошибки и не выполнили ни одного эйса. Взять подачу Звонарёвой и Зигемунд у них шансов не было.
Следующими соперницами российско-немецкого дуэта станут Виктория Азаренко из Беларуси и Софья Кенин из США, которые добыли волевую победу в матче с австралийками Эллен Перес и Сторм Сэндерс — 2:6, 6:2, 6:2.
Действующими чемпионками турнира являются вторые сеяные Элисе Мертенс (Бельгия) и Арина Соболенко (Беларусь).
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