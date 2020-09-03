Кудерметова и Блинкова вышли во 2-й круг парного US Open

Завершился матч 1-го круга парного разряда открытого чемпионата США по теннису между представителями России Анной Блинковой и Вероникой Кудерметовой с теннисистсками из Японии Нао Хибина и Макато Ниномия.

Встреча продолжалась 1 час и 56 минут и завершилась победой россиянок в трёх сетах – 6:4, 5:7, 6:4.



На счету представительниц России четыре подачи на вылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 14 (21%). На счету соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти (40%). По общему количеству выигранных очков преимущество на стороне Блинковой и Кудерметовой – 103:91.



Во 2-м круге US Open 2020 россиянки встретятся с победительницами пары Анна-Лена Фридзам (Германия) и Катерина Синякова (Чехия) – Юсью Арконада (США) и Кристина Макхэйл (США).