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Кудерметова и Блинкова вышли во 2-й круг парного US Open

Кудерметова и Блинкова вышли во 2-й круг парного US Open
Теннис / US Open 2020 0

Завершился матч 1-го круга парного разряда открытого чемпионата США по теннису между представителями России Анной Блинковой и Вероникой Кудерметовой с теннисистсками из Японии Нао Хибина и Макато Ниномия.

Встреча продолжалась 1 час и 56 минут и завершилась победой россиянок в трёх сетах – 6:4, 5:7, 6:4.

На счету представительниц России четыре подачи на вылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 14 (21%). На счету соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти (40%). По общему количеству выигранных очков преимущество на стороне Блинковой и Кудерметовой – 103:91.

Во 2-м круге US Open 2020 россиянки встретятся с победительницами пары Анна-Лена Фридзам (Германия) и Катерина Синякова (Чехия) – Юсью Арконада (США) и Кристина Макхэйл (США).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
03 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
Анна-Лена Фридзам
Германия
Анна-Лена Фридзам
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
А. Фридзам К. Синякова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Юсью Арконада
США
Юсью Арконада
Кристина Макхэйл
США
Кристина Макхэйл
Ю. Арконада К. Макхэйл
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