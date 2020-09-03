Александр Зверев — о Брэндоне Накашиме: чтобы быть в топ-20, нужен не только талант

Немецкий теннисист Александр Зверев, одолевший во втором круге US Open американца Брэндона Накашиму со счётом 7:6, 6:7 (8:10), 6:3, 6:1, оценил потенциал своего соперника.
«Его подача очень удивила меня, потому что он подаёт не так уж мощно, но очень точно направляет мяч. Он может легко попасть в любой угол. У него есть все необходимые типы подач. Его вторая подача невероятно хороша. Он очень молод и ещё должен развиваться, но его прогресс за последние несколько месяцев очень хорош. Какое место он занимает в рейтинге? Во второй сотне? Он точно будет в топ-100 и даже выше.
Попадёт ли он в топ-20? У него определённо есть талант для этого. Но чтобы быть в топ-20, нужен не только талант. Ему нужно принять решение самому. Всё в его руках и руках его тренера", — цитирует Зверева New York Post.
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