Серена Уильямс: я большая поклонница Энди Маррея. Он напоминает мне меня

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась мнением о британце Энди Маррее после его победы над японцем Йосихито Нисиокой со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4 в 1-м круге US Open.

«Я всё время болела за Энди. Хотела, чтобы он победил. Боже, когда он уступал в третьем сете, я подумала: „Всё в порядке“. Так сильно болела за него. Видела, как он отдал тренеру ракетку на перетяжку. Это Энди, он планировал сыграть пять сетов.



Мне нравится его выдержка. Я отмечала это ещё до того, как мы начали играть в паре. Всегда говорила, что он напоминает мне меня саму. Я его большая поклонница.



Я знаю, каково быть травмированной, каково быть списанной со счетов. Мне кажется, это было смело, и я очень за него рада», — приводит слова Уильямс пресс-служба US Open.