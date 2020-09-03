Зверев — о профсоюзе игроков: стоит отдать должное Джоковичу. Он беспокоится о других

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал решение серба Новака Джоковича покинуть совет игроков ATP и создать новую организацию — Ассоциацию профессиональных игроков в теннис.

«Я не подписывал бумагу о вступлении, но, думаю, это отлично, что игроки хотят объединиться. Хорошо, что мы сможем быть более сплочёнными. Подписывать бумагу или нет — личное дело каждого, но стоит отдать должное Новаку и Вашеку Поспишилу. У первой ракетки мира есть много других дел помимо создания ассоциации игроков.



Он первая ракетка мира, заработал достаточно денег и может не беспокоиться о чём-либо другом, но он это делает. Он переживает за других игроков, ситуацию в теннисе и всё такое. Он уделяет этому много времени, хотя в его положении, если честно, ему это просто не нужно. Он мог бы расслабиться и ничего не делать. Но он беспокоится о других, и это отлично», — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.