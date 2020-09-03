Кузнецова: мои слова о деградации уехавших из России вырвали из контекста. Я расстроилась

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свои слова о том, что люди, уехавшие из России за границу, останавливаются в развитии и с ними происходит деградация.
«Эту цитату вырвали из контекста, я тогда очень расстроилась. Понимаю, что это издержки интервью в прямом эфире, но я совершенно не это имела в виду. Разговор шёл о патриотизме и людях, которые живут в России. Я сказала, что многие хают нашу страну и говорят, что за рубежом лучше. Но на мой взгляд, везде есть минусы и плюсы. Брайтон-Бич в той цитате просто пример и ни в коем случае не оскорбление. Просто люди, уехавшие из страны, зачастую селятся в русских общинах и не учат английский. Остаются жить в привычной для себя обстановке, говорят на смешанном языке. Хотя это, конечно, только их выбор.
Я люблю Россию. Мне здесь комфортно, нравится наш менталитет и люди. Но большую часть времени я провожу за границей и могу сказать, что везде есть плюсы и минусы. К сожалению, по стране я много ездила только в детстве, а сейчас бываю только в Москве и Санкт-Петербурге. Возможно, когда завершу профессиональную карьеру, начну путешествовать.
Меня вполне устраивает Россия, даже после карантина. Нравится здесь находиться. Если говорить про путешествия и отдых, то отправилась бы в Италию", — цитирует Кузнецову «Лента».
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