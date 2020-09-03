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«Он будет играть только там, где сможет победить». Руседски — о возвращении Федерера

«Он будет играть только там, где сможет победить». Руседски — о возвращении Федерера
Теннис / ATP 0

Бывший британский теннисист Грег Руседски поделился ожиданиями от возвращения Роджера Федерера на корт в 2021 году.

«Когда он вернулся после 6-месячного перерыва, он был силён как никогда. Думаю, Роджер вернётся на корт в следующем году. Он будет играть только там, где, по его мнению, он сможет победить. Помимо этого его целью будут Олимпийские игры в Токио. У него нет золотой медали Игр в одиночном разряде, и он отчаянно хочет завоевать её, как и выиграть ещё один „Большой шлем“. Федерера нельзя недооценивать», — приводит слова Руседски Tennis World USA.

Напомним, в июне Федерер перенёс операцию на колене. После этого он объявил, что пропустит остаток сезона и вернётся на корт не ранее начала 2021 года.

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