«Он будет играть только там, где сможет победить». Руседски — о возвращении Федерера
Бывший британский теннисист Грег Руседски поделился ожиданиями от возвращения Роджера Федерера на корт в 2021 году.
«Когда он вернулся после 6-месячного перерыва, он был силён как никогда. Думаю, Роджер вернётся на корт в следующем году. Он будет играть только там, где, по его мнению, он сможет победить. Помимо этого его целью будут Олимпийские игры в Токио. У него нет золотой медали Игр в одиночном разряде, и он отчаянно хочет завоевать её, как и выиграть ещё один „Большой шлем“. Федерера нельзя недооценивать», — приводит слова Руседски Tennis World USA.
Напомним, в июне Федерер перенёс операцию на колене. После этого он объявил, что пропустит остаток сезона и вернётся на корт не ранее начала 2021 года.
Федерер и Кирьос — единственные теннисисты из топ-100, не заявившиеся на «Ролан Гаррос»
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