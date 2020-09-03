Гаспарян: буду стараться показать свой лучший теннис в матче с Сереной Уильямс
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась ожиданиями от матча 2-го круга US Open с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.
«Против Серены я выходила на корт два раза: в Австралии и на Уимблдоне. Это очень здорово играть на больших стадионах с большими игроками. К сожалению, без зрителей, но все равно это невероятные эмоции, новый опыт и новый вызов. Я буду стараться показать свой лучший теннис в этом матче», — приводит слова Гаспарян пресс-служба Федерации тенниса России.
Серена Уильямс — шестикратная победительница US Open в одиночном разряде (в последний раз — в 2014 году). Кроме того, она дважды выигрывала Открытый чемпионат США в парном разряде.
Серена Уильямс сыграет с россиянкой Гаспарян во втором круге US Open
- 3 сентября 2020
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
10:38
-
10:23
-
10:14
-
09:53
-
09:31
-
09:21
-
08:44
-
08:36
-
08:28
-
08:18
-
08:08
-
06:30
-
03:35
-
03:10
-
01:03
-
00:33
-
00:08
- 2 сентября 2020
-
23:10
-
22:20
-
21:36
-
20:39
-
20:22
-
19:11
-
18:34
-
18:16
-
17:28
-
17:00
-
16:28
-
16:18
Партнерский контент