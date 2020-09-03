Гаспарян: буду стараться показать свой лучший теннис в матче с Сереной Уильямс

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась ожиданиями от матча 2-го круга US Open с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.

«Против Серены я выходила на корт два раза: в Австралии и на Уимблдоне. Это очень здорово играть на больших стадионах с большими игроками. К сожалению, без зрителей, но все равно это невероятные эмоции, новый опыт и новый вызов. Я буду стараться показать свой лучший теннис в этом матче», — приводит слова Гаспарян пресс-служба Федерации тенниса России.

Серена Уильямс — шестикратная победительница US Open в одиночном разряде (в последний раз — в 2014 году). Кроме того, она дважды выигрывала Открытый чемпионат США в парном разряде.