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Гаспарян: буду стараться показать свой лучший теннис в матче с Сереной Уильямс

Гаспарян: буду стараться показать свой лучший теннис в матче с Сереной Уильямс
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась ожиданиями от матча 2-го круга US Open с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.

«Против Серены я выходила на корт два раза: в Австралии и на Уимблдоне. Это очень здорово играть на больших стадионах с большими игроками. К сожалению, без зрителей, но все равно это невероятные эмоции, новый опыт и новый вызов. Я буду стараться показать свой лучший теннис в этом матче», — приводит слова Гаспарян пресс-служба Федерации тенниса России.

Серена Уильямс — шестикратная победительница US Open в одиночном разряде (в последний раз — в 2014 году). Кроме того, она дважды выигрывала Открытый чемпионат США в парном разряде.

Серена Уильямс сыграет с россиянкой Гаспарян во втором круге US Open
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