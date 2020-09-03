«Хотел сдержать слово». Сьюмик объяснил, почему не тренирует Звонарёву после US Open

Французский тренер Сэм Сьюмик, работавшиий с россиянкой Верой Звонарёвой, рассказал, почему не продолжил сотрудничество со спортсменкой после US Open.
«Вера узнала, что я прекратил работу с Анастасией Павлюченковой. Она связалась со мной и спросила, смогу ли я её выручить. Тогда никто не знал, состоятся ли турниры в США. В целом я сказал: „Если они состоятся, я это сделаю“.
Незадолго до начала турнира в Нью-Йорке мы связались, и я сказал: „Послушай. Я помогу тебе, если хочешь, без проблем. Но по окончании US Open я уже не смогу этого делать“.
Я, в каком-то смысле, дал слово и хотел сдержать его. Очень рад, что у нас получилось поработать вместе. Но после этого я просто должен был заняться другим проектом», — приводит слова Сьюмика Tennis World USA.
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