О’Коннелл: я много раз смотрел игры Медведева, но он мои – вряд ли. Это моё преимущество

Австралийский теннисист Кристофер О'Коннелл поделился ожиданиями от матча 2-го круга US Open с россиянином Даниилом Медведевым.

«Я бы хотел побороться с ним. Его прошлый год был невероятен, на US Open он добрался до финала, так что посоревноваться с ним будет замечательно. Мне просто нужно довериться себе, поддержать себя. Думаю, у меня есть несколько ударов, которые могут его впечатлить. Я много раз смотрел, как он играет, но он мои — вряд ли. Полагаю, это моё преимущество», — приводит слова О'Коннелла пресс-служба ATP.

Матч состоится сегодня, 3 сентября, в 23:00 мск.

Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке завершится 14 сентября. В прошлогоднем финале Медведев в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.