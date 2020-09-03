О’Коннелл: я много раз смотрел игры Медведева, но он мои – вряд ли. Это моё преимущество
Австралийский теннисист Кристофер О'Коннелл поделился ожиданиями от матча 2-го круга US Open с россиянином Даниилом Медведевым.
«Я бы хотел побороться с ним. Его прошлый год был невероятен, на US Open он добрался до финала, так что посоревноваться с ним будет замечательно. Мне просто нужно довериться себе, поддержать себя. Думаю, у меня есть несколько ударов, которые могут его впечатлить. Я много раз смотрел, как он играет, но он мои — вряд ли. Полагаю, это моё преимущество», — приводит слова О'Коннелла пресс-служба ATP.
Матч состоится сегодня, 3 сентября, в 23:00 мск.
Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке завершится 14 сентября. В прошлогоднем финале Медведев в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
Стали известны детали особого протокола US Open, которому подчиняется Медведев
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