Украинец Стаховский отказался продолжать матч «челленджера» в Остраве из-за ошибки судьи

Украинский теннисист Сергей Стаховский не стал доигрывать встречу третьего круга «челленджера» в Остраве (Чехия) с представителем Германии Матсом Мораингом.
При счёте 1:6, 7:6 (7:4), 0:3 Стаховский выиграл стартовый розыгрыш на подаче соперника, однако судья на вышке объявил счёт 15:0 в пользу Мораинга. Спустя три розыгрыша Сергей напомнил судье, что он неверно ведёт счёт в гейме, однако тот не признал свою ошибку. После длительных переговоров с официальными лицами, обслуживающими матч, украинец принял решение зачехлить ракетку и покинуть корт.
«Судья дал осечку и не захотел вернуть счёт, а я в свою очередь не согласился на таких условиях продолжать встречу. Судья не был уверен в том, что допустил ошибку. Я был, но его решение осталось без изменений. По правилам он должен принять решение, возможно, мог попросить помощи супервайзера, попросить игроков вспомнить розыгрыши, но он не захотел», — цитирует Стаховского «Большой теннис Украины».
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