Тим: не вижу проблемы в отсутствии Надаля и Федерера на US Open — скоро так будет всегда
Третья ракетка мира из Австрии Доминик Тим прокомментировал тот факт, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер приняли решение не заявляться на US Open—2020.
«Конечно, их отсутствие на соревнованиях неприятно, однако большого значения не имеет. Уже через несколько лет каждый мэйджор будет обходиться без Рафы и Роджера.
Когда я говорю „неприятно“, я имею в виду и себя самого. Обожаю наблюдать за ними, даже если сам нахожусь на противоположной стороне сетки», — цитирует Тима IBT.
Напомним, впервые с 1999 года турнир «Большого шлема» проводится без участия Надаля и Федерера. Рафаэль отказался от защиты титула в США из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки в стране, тогда как Роджер досрочно объявил о завершении сезона из-за травмы.
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