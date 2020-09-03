Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим: не вижу проблемы в отсутствии Надаля и Федерера на US Open — скоро так будет всегда

Тим: не вижу проблемы в отсутствии Надаля и Федерера на US Open — скоро так будет всегда
Теннис / US Open 2020 0

Третья ракетка мира из Австрии Доминик Тим прокомментировал тот факт, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер приняли решение не заявляться на US Open—2020.

«Конечно, их отсутствие на соревнованиях неприятно, однако большого значения не имеет. Уже через несколько лет каждый мэйджор будет обходиться без Рафы и Роджера.

Когда я говорю „неприятно“, я имею в виду и себя самого. Обожаю наблюдать за ними, даже если сам нахожусь на противоположной стороне сетки», — цитирует Тима IBT.

Напомним, впервые с 1999 года турнир «Большого шлема» проводится без участия Надаля и Федерера. Рафаэль отказался от защиты титула в США из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки в стране, тогда как Роджер досрочно объявил о завершении сезона из-за травмы.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020