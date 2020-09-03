Тим: не вижу проблемы в отсутствии Надаля и Федерера на US Open — скоро так будет всегда

Третья ракетка мира из Австрии Доминик Тим прокомментировал тот факт, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер приняли решение не заявляться на US Open—2020.



«Конечно, их отсутствие на соревнованиях неприятно, однако большого значения не имеет. Уже через несколько лет каждый мэйджор будет обходиться без Рафы и Роджера.



Когда я говорю „неприятно“, я имею в виду и себя самого. Обожаю наблюдать за ними, даже если сам нахожусь на противоположной стороне сетки», — цитирует Тима IBT.



Напомним, впервые с 1999 года турнир «Большого шлема» проводится без участия Надаля и Федерера. Рафаэль отказался от защиты титула в США из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки в стране, тогда как Роджер досрочно объявил о завершении сезона из-за травмы.