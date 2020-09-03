Джокович: аренда собственного дома на US Open — не привилегия, так может сделать каждый

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал тот факт, что живёт во время US Open не в одной из двух турнирных гостиниц, а в частном доме, который также включён в «пузырь».
«Я крайне благодарен турниру за возможность снять частный дом. Я воспользовался этим вариантом, как только он появился. Только рад принятию такого решения.
Хочу отметить, что это не какая-то привилегия для топ-парней или топ-девушек — так мог сделать каждый, кто пожелает. Знаю, что мало кто воспользовался этим вариантом, но у каждого свой взгляд на ситуацию.
Причины моего решения? Кажется, они очевидны — в гостиничном номере ты даже не можешь открыть окно, нужно постоянно ходить в маске, фактически нельзя никуда выйти», — цитирует серба официальный сайт соревнований.
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