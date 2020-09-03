Осака — о масках, посвящённых жертвам полиции: пусть люди увидят их и загуглят проблему

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, для чего выходит на корт в масках с именами жертв полиции. Впервые она сделала это в первом раунде турнира. Отвечая на вопрос журналистов, двукратная чемпионка ТБШ заявила, что у неё семь разных масок и она хочет, чтобы люди увидели каждую из них (таким образом она планирует дойти до финала соревнований).



«Думаю, что самое большее, что я могу дать такой акцией — это заинтересовать публику. Пусть люди загуглят имя, изучат историю проблемы и будут знать, о чём речь.



Расизм — это не только американское явление. Расизм распространён по всему миру и каждый день влияет на жизни людей», — цитирует Осаку журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».

Наоми Осака вышла на матч US Open в маске с именем афроамериканки, убитой полицейскими