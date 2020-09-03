Осака — о масках, посвящённых жертвам полиции: пусть люди увидят их и загуглят проблему
Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, для чего выходит на корт в масках с именами жертв полиции. Впервые она сделала это в первом раунде турнира. Отвечая на вопрос журналистов, двукратная чемпионка ТБШ заявила, что у неё семь разных масок и она хочет, чтобы люди увидели каждую из них (таким образом она планирует дойти до финала соревнований).
«Думаю, что самое большее, что я могу дать такой акцией — это заинтересовать публику. Пусть люди загуглят имя, изучат историю проблемы и будут знать, о чём речь.
Расизм — это не только американское явление. Расизм распространён по всему миру и каждый день влияет на жизни людей», — цитирует Осаку журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».
Наоми Осака вышла на матч US Open в маске с именем афроамериканки, убитой полицейскими
- 3 сентября 2020
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:32
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
20:54
-
20:33
-
20:01
-
19:50
-
19:27
-
18:29
-
17:55
-
17:27
-
16:33
-
15:13
-
14:36
-
13:24
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
10:38
-
10:23
-
10:14
-
09:53
-
09:31
-
09:21
-
08:44
-
08:36
-
08:28
-
08:18
Партнерский контент