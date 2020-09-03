Российская теннисистка Софья Жук опубликовала пляжное фото в купальнике

Российская теннисистка Софья Жук, в марте объявившая о решении взять паузу в карьере, опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка лежит на пляже в Майами (США).

«Жизнь — это пляж», — подписала фото Жук.



Ранее Софья опубликовала в «инстаграме» фото с обнажённой грудью, однако позже удалила его.



20-летняя российская теннисистка не выступала с Уимблдона 2019 года. В настоящее время она находится в США. В рейтинге WTA она поднималась до 118-й строчки (17 декабря 2018 года). На турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла шесть турниров ITF в одиночном разряде.



В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, победив в финале соотечественницу Анну Блинкову со счётом 7:5, 6:4. Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.