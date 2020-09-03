Хачанов без проблем обыграл Кузнецова и пробился в третий круг US Open

Третья ракетка России Карен Хачанов стал очередным участником третьего круга Открытого чемпионата США. В матче второго раунда он одержал уверенную победу над соотечественником Андреем Кузнецовым — 6:3, 6:4, 6:1.
Матч продлился 1 часа 51 минуту. Хачанов выполнил 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. Кузнецов 5 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Карен Хачанов — Андрей Кузнецов на US Open.
В следующем раунде Карен сыграет с победителем матче Алекс де Минор (Австралия) — Ришар Гаске (Франция). В мужском турнире продолжают выступления ещё два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
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