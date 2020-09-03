Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов без проблем обыграл Кузнецова и пробился в третий круг US Open

Хачанов без проблем обыграл Кузнецова и пробился в третий круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Третья ракетка России Карен Хачанов стал очередным участником третьего круга Открытого чемпионата США. В матче второго раунда он одержал уверенную победу над соотечественником Андреем Кузнецовым — 6:3, 6:4, 6:1.

Матч продлился 1 часа 51 минуту. Хачанов выполнил 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. Кузнецов 5 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Карен Хачанов — Андрей Кузнецов на US Open.

В следующем раунде Карен сыграет с победителем матче Алекс де Минор (Австралия) — Ришар Гаске (Франция). В мужском турнире продолжают выступления ещё два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2020, четверг. 18:10 МСК
Андрей Кузнецов
Россия
Андрей Кузнецов
А. Кузнецов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 1    
6 		6 6    
             
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020