Хачанов без проблем обыграл Кузнецова и пробился в третий круг US Open

Третья ракетка России Карен Хачанов стал очередным участником третьего круга Открытого чемпионата США. В матче второго раунда он одержал уверенную победу над соотечественником Андреем Кузнецовым — 6:3, 6:4, 6:1.



Матч продлился 1 часа 51 минуту. Хачанов выполнил 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. Кузнецов 5 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Карен Хачанов — Андрей Кузнецов на US Open.

В следующем раунде Карен сыграет с победителем матче Алекс де Минор (Австралия) — Ришар Гаске (Франция). В мужском турнире продолжают выступления ещё два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.



Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.