Кей Нисикори провёл первую тренировку после заражения коронавирусом

Японский теннисист Кей Нисикори вернулся к тренировочному процессу после того, как перенёс заражение коронавирусом. Спортсмен готовится принять участие в грунтовом турнире в Кицбюэле (Австрия). Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

Соревнования Generali Open стартуют 7 сентября, на второй неделе Открытого чемпионата США. С самого американского мэйджора Нисикори был снят из-за положительного теста на COVID-19.



В настоящее время Кей является 34-й ракеткой мира. В текущем сезоне он не провёл ни одного официального матча. Последний раз на корт он выходил в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2019, когда в четырёх партиях уступил Алексу де Минору из Австралии — 2:6, 4:6, 6:2, 3:6.