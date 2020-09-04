Джокович начал сезон с 25 побед подряд. Лучший старт в истории выдавал только он сам
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович, обыграв Кайла Эдмунда из Великобритании во втором круге US Open, одержал 25-ю победу в 2020 году. При этом уроженец Белграда ещё ни разу не проиграл матч, уступив соперникам лишь восемь сетов (при 59 выигранных).
В истории АТР (организация была основана в 1990 году) было лишь одно более успешное начало сезона — в 2011 году сам Джокович выиграл 41 матч подряд.
Следующим соперником Новака, который является главным претендентом на титул в Нью-Йорке, станет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.
В 2020 году Джокович стал победителем командных соревнований ATP Cup, выиграл турниры в Дубае (ОАЭ) и Цинциннати (США) и завершил триумфом Открытый чемпионата Австралии.
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