Джокович начал сезон с 25 побед подряд. Лучший старт в истории выдавал только он сам

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович, обыграв Кайла Эдмунда из Великобритании во втором круге US Open, одержал 25-ю победу в 2020 году. При этом уроженец Белграда ещё ни разу не проиграл матч, уступив соперникам лишь восемь сетов (при 59 выигранных).



В истории АТР (организация была основана в 1990 году) было лишь одно более успешное начало сезона — в 2011 году сам Джокович выиграл 41 матч подряд.



Следующим соперником Новака, который является главным претендентом на титул в Нью-Йорке, станет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.



В 2020 году Джокович стал победителем командных соревнований ATP Cup, выиграл турниры в Дубае (ОАЭ) и Цинциннати (США) и завершил триумфом Открытый чемпионата Австралии.