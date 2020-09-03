Россиянка Калинская проиграла во втором круге US Open и покинула розыгрыш турнира

На четвёртом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшнл Теннис Сентер» состоялся матч второго круга в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США между россиянкой Анной Калинской и представительницей Чехии Каролиной Муховой. Встреча завершилась победой чешки со счётом 6:3, 7:6 (7:4).



Матч продлился 1 час 21 минуту. Калинская выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и отметилась стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1. На счету Муховой 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



Чешская спортсменка в третьем круге сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Йоханна Конта (Великобритания).



Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53, 4 млн. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open — 2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.