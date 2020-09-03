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Россиянка Калинская проиграла во втором круге US Open и покинула розыгрыш турнира

Россиянка Калинская проиграла во втором круге US Open и покинула розыгрыш турнира
Теннис / US Open 2020 0

На четвёртом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшнл Теннис Сентер» состоялся матч второго круга в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США между россиянкой Анной Калинской и представительницей Чехии Каролиной Муховой. Встреча завершилась победой чешки со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продлился 1 час 21 минуту. Калинская выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и отметилась стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1. На счету Муховой 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Чешская спортсменка в третьем круге сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Йоханна Конта (Великобритания).

Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53, 4 млн. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open — 2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.

US Open (ж). 2-й круг
03 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
Каролина Мухова
26
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Анна Калинская
110
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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