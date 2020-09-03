Доминик Тим в свой день рождения пробился в третий круг US Open
Третья ракетка мира Доминик Тим стал очередным участником третьего круга Открытого чемпионата США. Со счётом 6:3, 6:3, 6:2 он обыграл представителя Индии Сумита Нагала.
Матч продлился 2 часа 1 минуту. Тим выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Нагал один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов.
Следующим соперником Тима станет чемпион US Open 2014 Марин Чилич. Хорват в матче второго раунда обыграл представителя Словакии Норберта Гомбоша — 6:3, 1:6, 7:6 (7:2), 7:5.
Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
- 3 сентября 2020
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:32
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
20:54
-
20:33
-
20:01
-
19:50
-
19:27
-
18:29
-
17:55
-
17:27
-
16:33
-
15:13
-
14:36
-
13:24
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
10:38
-
10:23
-
10:14
-
09:53
-
09:31
-
09:21
-
08:44
-
08:36
-
08:28
-
08:18
Партнерский контент