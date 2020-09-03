Доминик Тим в свой день рождения пробился в третий круг US Open

Третья ракетка мира Доминик Тим стал очередным участником третьего круга Открытого чемпионата США. Со счётом 6:3, 6:3, 6:2 он обыграл представителя Индии Сумита Нагала.



Матч продлился 2 часа 1 минуту. Тим выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Нагал один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов.



Следующим соперником Тима станет чемпион US Open 2014 Марин Чилич. Хорват в матче второго раунда обыграл представителя Словакии Норберта Гомбоша — 6:3, 1:6, 7:6 (7:2), 7:5.



Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.