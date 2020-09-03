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Доминик Тим в свой день рождения пробился в третий круг US Open

Доминик Тим в свой день рождения пробился в третий круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Третья ракетка мира Доминик Тим стал очередным участником третьего круга Открытого чемпионата США. Со счётом 6:3, 6:3, 6:2 он обыграл представителя Индии Сумита Нагала.

Матч продлился 2 часа 1 минуту. Тим выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Нагал один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Тима станет чемпион US Open 2014 Марин Чилич. Хорват в матче второго раунда обыграл представителя Словакии Норберта Гомбоша — 6:3, 1:6, 7:6 (7:2), 7:5.

Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2020, четверг. 20:55 МСК
Сумит Нагал
124
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 2    
6 		6 6    
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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