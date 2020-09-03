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Вторая сеяная Кенин прошла в третий раунд US Open, Конта покинула турнир

Вторая сеяная Кенин прошла в третий раунд US Open, Конта покинула турнир
Теннис / US Open 2020 0

Британская теннисистка Йоханна Конта не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США. В трёх партиях она уступила представительнице Румынии Соране Кырсте — 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Стоит отметить, что после победы в первой партии 13-я ракетка мира вела с брейком и во второй

Матч продлился 2 часа 52 минуты. На счету Конты 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков. Кырстя выполнила 7 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта. Следующей соперницей румынки станет теннисистка из Чехии Каролина Мухова.

В параллельном матче второго раунда соревнований действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии Софья Кенин из США переиграла 17-летнюю канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3. За выход в четвертый круг она поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер.

Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open 2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.

US Open (ж). 2-й круг
03 сентября 2020, четверг. 20:15 МСК
Сорана Кырстя
77
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Йоханна Конта
13
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
US Open (ж). 2-й круг
03 сентября 2020, четверг. 19:15 МСК
Лейла Фернандес
104
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Софья Кенин
4
США
Софья Кенин
С. Кенин
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