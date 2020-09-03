Вторая сеяная Кенин прошла в третий раунд US Open, Конта покинула турнир

Британская теннисистка Йоханна Конта не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США. В трёх партиях она уступила представительнице Румынии Соране Кырсте — 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Стоит отметить, что после победы в первой партии 13-я ракетка мира вела с брейком и во второй
Матч продлился 2 часа 52 минуты. На счету Конты 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков. Кырстя выполнила 7 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта. Следующей соперницей румынки станет теннисистка из Чехии Каролина Мухова.
В параллельном матче второго раунда соревнований действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии Софья Кенин из США переиграла 17-летнюю канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3. За выход в четвертый круг она поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер.
Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open 2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.
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