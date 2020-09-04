Даниил Медведев пробился в 3-й круг US Open 2020
5-я ракетка мира рейтинга WTA россиянин Даниил Медведев во 2-м круге открытого чемпионата США по теннису обыграл австралийца Кристофера О’Коннелла в трёх сетах (6:3, 6:2, 6:4), занимающего 116-е место рейтинга WTA. Встреча продолжалась 2 часа и 17 минут.
Даниилу удалось девять раз подать на вылет, совершить одну двойную ошибку и реализовать 4 брейк-пойнта из 17 (24%). На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух попыток. По выигранным очкам преимущество на стороне россиянина – 103:81.
В 3-м круге US Open 2020 Даниил Медведев встретится с представителем США Джеффри-Джоном Вулфом, располагающимся на 138-м месте рейтинга. Матч состоится в субботу, 5 сентября. Начало – 18:00 мск.
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