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Даниил Медведев отреагировал на выход в третий круг US Open

Даниил Медведев отреагировал на выход в третий круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США с австралийцем Кристофером О’Коннеллом со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

«Самый позитивный момент в том, что я победил в трёх сетах. Игра проходила поздно, я не хотел, чтобы она закончилась очень поздно. Я показал отличный уровень игры. У меня был непростой соперник. Я доволен игрой, которая позволила мне пройти дальше», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

В третьем круге US Open 2020 Даниил Медведев встретится с представителем США Джеффри-Джоном Вулфом, получившим уайлд-кард от оргнизаторов. В прошлогоднем розыгрыше турнира Даниил дошёл до финала, где в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Даниил Медведев пробился в 3-й круг US Open 2020
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