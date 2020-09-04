Даниил Медведев отреагировал на выход в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США с австралийцем Кристофером О’Коннеллом со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

«Самый позитивный момент в том, что я победил в трёх сетах. Игра проходила поздно, я не хотел, чтобы она закончилась очень поздно. Я показал отличный уровень игры. У меня был непростой соперник. Я доволен игрой, которая позволила мне пройти дальше», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

В третьем круге US Open 2020 Даниил Медведев встретится с представителем США Джеффри-Джоном Вулфом, получившим уайлд-кард от оргнизаторов. В прошлогоднем розыгрыше турнира Даниил дошёл до финала, где в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.