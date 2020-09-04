Хачанов — о победе над Кузнецовым: надеюсь, Андрей вернётся на прежний уровень
Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от выхода в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде он уверенно обыграл соотечественника Андрея Кузнецова со счётом 6:3, 6:4, 6:1.
«Двигаемся дальше. Третий раунд! Играть против своего друга всегда непросто. Рад возвращению Андрея Кузнецова на корт — из-за травм он пропустил 2,5 года. Надеюсь, Андрей очень быстро наберёт форму и вернётся на прежний уровень! Удачи», — написал Хачанов.
Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова
Следующим соперником Хачанов будет представитель Австралии Алекс де Минор, посеянный под 21-м номером. Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
Хачанов без проблем обыграл Кузнецова и пробился в третий круг US Open
- 4 сентября 2020
-
08:37
-
08:19
-
08:13
-
06:39
-
05:24
-
04:25
-
04:12
-
00:57
-
00:28
-
00:18
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:32
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
20:54
-
20:33
-
20:01
-
19:50
-
19:27
-
18:29
-
17:55
-
17:27
-
16:33
-
15:13
-
14:36
-
13:24
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:00
-
11:30
Партнерский контент