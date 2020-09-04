Хачанов — о победе над Кузнецовым: надеюсь, Андрей вернётся на прежний уровень

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от выхода в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде он уверенно обыграл соотечественника Андрея Кузнецова со счётом 6:3, 6:4, 6:1.

«Двигаемся дальше. Третий раунд! Играть против своего друга всегда непросто. Рад возвращению Андрея Кузнецова на корт — из-за травм он пропустил 2,5 года. Надеюсь, Андрей очень быстро наберёт форму и вернётся на прежний уровень! Удачи», — написал Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова

Следующим соперником Хачанов будет представитель Австралии Алекс де Минор, посеянный под 21-м номером. Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.