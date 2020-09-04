Виктория Азаренко: я знала, насколько Соболенко опасна

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала выход в третий круг Открытого чемпионата США. В рамках второго раунда она победила соотечественницу Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:3.
«Уверенность в себе приходит ещё перед победой. Если ты веришь в себя и трудишься, то ты уже ощущаешь уверенность. Результаты лишь подтверждают то, что ты упорно работаешь. Если ты в себя не веришь, то результатов не достигнешь.
Я очень рада, что две белорусские теннисистки показывают такой прекрасный теннис на крупнейших аренах мира. Я этим горжусь. Мне очень приятно выходить на корт вместе с Ариной. Я следила за ней, когда она была ещё юным игроком. Я рада, что она так здорово играет. Я хочу побеждать её, но только на корте. В прошлом году победила она, так что в этот раз мне нужно было сыграть лучше. Я знала, насколько она опасна. Чувствую, что в этом году я стала сильнее. Я изменила пару вещей и сегодня смогла завершить матч в свою пользу.
Ожидания — это то, о чём люди любят поговорить. Я же просто хочу быть счастливой на корте и играть как можно лучше. Пока я буду искренне улыбаться на корте, всё будет нормально", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.
В следующем круге Азаренко предстоит сыграть с победительницей матча Сачия Викери (США) – Ига Свёнтек (Польша).
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