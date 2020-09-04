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Энди Маррей: выиграть ещё один «Большой шлем» будет крайне сложно, но я попытаюсь

Энди Маррей: выиграть ещё один «Большой шлем» будет крайне сложно, но я попытаюсь
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей поделился планами на ближайшие несколько месяцев.

«Когда играешь много турниров и матчей, тело становится в каком-то смысле более надёжным. Сейчас у меня этого нет. Это то, над чем мне нужно работать в ближайшие несколько месяцев и, надеюсь, в начале следующего года, если я не получу травму и смогу справляться с большой физической нагрузкой.

Чувствую, что иногда играл достаточно хорошо, но были взлёты и падения. Хотелось бы играть лучше на регулярной основе. Если не играешь на высоком уровне постоянно, приходится проводить длительные матчи.

Выиграть ещё один „Большой шлем“ будет крайне сложно. Это было весьма тяжело, даже когда у меня не было травмы бедра. Но я продолжу пытаться, почему нет? Почему бы не приложить все усилия, чтобы сделать это?» — приводит слова Маррея Eurosport.

Маррей проиграл Оже-Альяссиму во втором круге US Open
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