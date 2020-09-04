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Арина Соболенко отреагировала на вылет с US Open

Арина Соболенко отреагировала на вылет с US Open
Теннис / US Open 2020 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под пятым номером, прокомментировала вылет с турнира. В матче второго круга с соотечественницей Викторией Азаренко она проиграла со счётом 1:6, 3:6.

«Никогда не сдавайся! Неудача и отказ — только первый шаг к успеху», — написала Соболенко.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко

В следующем круге Азаренко предстоит сыграть с победительницей матча Сачия Викери (США) – Ига Свёнтек (Польша). US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

Действующей чемпионкой US Open является канадка Бьянка Андрееску. В середине августа теннисистка сообщила, что не будет защищать титул.

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