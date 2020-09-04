Роддик раскритиковал Младенович за слова о «чудовищных» условиях на US Open

Бывший американский теннисист Энди Роддик прокомментировал слова француженки Кристины Младенович об условиях в «пузыре» US Open.

«Мы будто заключённые. Нам приходится спрашивать разрешение, чтобы сделать любую мелочь, несмотря на то что нас тестируют каждый день», — сказала Младенович.

«У заключённых нет возможности соревноваться там, где платят 6-значные призовые за выход во второй круг. Протоколы безопасности — единственная причина, благодаря которой у спортсменов и болельщиков есть возможность насладиться US Open. К сожалению, этому подходу сильно не хватает широты взглядов», — написал Роддик в "Твиттере".

Напомним, в «пузыре» Младенович контактировала с соотечественником Бенуа Пэром перед тем, как один из его тестов на коронавирус дал положительный результат.