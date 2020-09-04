Роддик раскритиковал Младенович за слова о «чудовищных» условиях на US Open

Бывший американский теннисист Энди Роддик прокомментировал слова француженки Кристины Младенович об условиях в «пузыре» US Open.
«Мы будто заключённые. Нам приходится спрашивать разрешение, чтобы сделать любую мелочь, несмотря на то что нас тестируют каждый день», — сказала Младенович.
«У заключённых нет возможности соревноваться там, где платят 6-значные призовые за выход во второй круг. Протоколы безопасности — единственная причина, благодаря которой у спортсменов и болельщиков есть возможность насладиться US Open. К сожалению, этому подходу сильно не хватает широты взглядов», — написал Роддик в "Твиттере".
Напомним, в «пузыре» Младенович контактировала с соотечественником Бенуа Пэром перед тем, как один из его тестов на коронавирус дал положительный результат.
- 4 сентября 2020
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
10:48
-
10:34
-
10:31
-
10:22
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:25
-
08:57
-
08:37
-
08:19
-
08:13
-
06:39
-
05:24
-
04:25
-
04:12
-
00:57
-
00:28
-
00:18
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:32
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
20:54
-
20:33
-
20:01
-
19:50