Оже-Альяссим прокомментировал победу над Марреем во втором круге US Open
Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над британцем Энди Марреем в матче второго круга US Open.
«Я солгу, если я скажу, что он был на пике формы. Я видел, как Энди играет. По его эмоциям можно было понять, что это не лучший его матч. Я играл хорошо, из-за чего ему было ещё тяжелее. Но мне кажется, что он всё же сумел проявить себя в нужный момент.
Он мог хорошо ударить или подать, но я знаю, что на пике формы он выглядел бы ещё более солидно. Несмотря на то что это не лучший его матч, я чувствовал и понимал, почему он был великим чемпионом. Он заставляет бороться за каждое очко, нужно играть очень хорошо, чтобы одержать победу в таком матче», — приводит слова Оже-Альяссима Metro.
Маррей проиграл Оже-Альяссиму во втором круге US Open
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