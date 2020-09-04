Слоан Стивенс: сейчас в теннисе ведущую роль играют афроамериканки. Это потрясающе
Американка Слоан Стивенс отметила важность прорыва темнокожих теннисисток. В третьем круге Открытого чемпионата США она сыграет с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» соотечественницей Сереной Уильямс.
«Сейчас в теннисе ведущую роль играют афроамериканки. Это потрясающе. Наоми Осака, Коко Гауфф, Винус, Серена, Мэдисон Кис, я. На подходе юные теннисистки. Думаю, это прекрасная возможность привлечь в теннис больше цветных женщин. Потому что они могут видеть, что сейчас играет так много замечательных теннисисток. Теннис так много дал нам», — приводит слова Стивенс Devdiscourse.
Действующей чемпионкой US Open является канадка Бьянка Андрееску. В середине августа теннисистка сообщила, что не будет защищать титул.
Серена Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Гаспарян на US Open
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