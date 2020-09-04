Четыре матча US Open, в том числе игру Александровой с Макнелли, перенесли из-за дождя

Четыре матча второго круга US Open были остановлены и перенесены из-за дождя.
Сегодня, 4 сентября, начиная с 19:00 мск во втором круге турнира Элисе Мертенс сыграет с Сарой Соррибес-Тормо, а Сачия Викери — с Игой Свёнтек. В 19:30 мск начнётся матч Екатерины Александровой с американкой Кэти Макнелли, а в 20:00 мск — Корентена Муте с Даниэлем Эвансом.
Встреча Александровой и Макнелли была остановлена спустя 1 час 50 минут после начала. По окончании второго сета счёт был 4:6, 6:3. Победительница пары встретится с Мертенс или Соррибес-Тормо в третьем круге турнира.
US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей чемпионкой US Open является канадка Бьянка Андрееску. В середине августа теннисистка сообщила, что не будет защищать титул.
- 4 сентября 2020
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
10:48
-
10:34
-
10:31
-
10:22
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:25
-
08:57
-
08:37
-
08:19
-
08:13
-
06:39
-
05:24
-
04:25
-
04:12
-
00:57
-
00:28
-
00:18
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:32
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
20:54
-
20:33
-
20:01
-
19:50