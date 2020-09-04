Четыре матча US Open, в том числе игру Александровой с Макнелли, перенесли из-за дождя

Четыре матча второго круга US Open были остановлены и перенесены из-за дождя.

Сегодня, 4 сентября, начиная с 19:00 мск во втором круге турнира Элисе Мертенс сыграет с Сарой Соррибес-Тормо, а Сачия Викери — с Игой Свёнтек. В 19:30 мск начнётся матч Екатерины Александровой с американкой Кэти Макнелли, а в 20:00 мск — Корентена Муте с Даниэлем Эвансом.

Встреча Александровой и Макнелли была остановлена спустя 1 час 50 минут после начала. По окончании второго сета счёт был 4:6, 6:3. Победительница пары встретится с Мертенс или Соррибес-Тормо в третьем круге турнира.

US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей чемпионкой US Open является канадка Бьянка Андрееску. В середине августа теннисистка сообщила, что не будет защищать титул.