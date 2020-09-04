Медведев: меня не волнует чужое мнение о том, чего я должен добиться. Я играю как могу

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как на него влияют высокие ожидания публики от его выступления на US Open.
«У меня всегда один и тот же подход — я иду от матча к матчу. Не думаю о финале, если мне предстоит сыграть в первом круге. Я просто готовлюсь к первому, второму сопернику. Сейчас буду готовиться к третьему.
Будем честны, раньше, если бы я вылетел в первом или втором круге турнира „Большого шлема“, никому бы не было дела. Сейчас – перед турниром, во время турнира – я об этом не думаю. Меня не волнует чужое мнение о том, чего я должен или не должен добиться. Я играю так, как могу. Выкладываюсь полностью, готовлюсь к каждому матчу. Конечно, когда я играю последний матч на турнире, уже идёт речь о высоких ожиданиях. Если я проигрываю на ранней стадии, я расстраиваюсь больше, чем раньше», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
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