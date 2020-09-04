Даниил Медведев рассказал о преимуществе, которое будет у него в третьем круге US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под третьим номером, поделился ожиданиями от матча с хозяином кортов Джеффри-Джоном Вулфом, получившим от организаторов уайлд-кард. Встреча третьего круга состоится завтра, 5 сентября.

«Да, я знаю его. Он из Цинциннати. Пожалуй, два года назад я ещё ничего о нём не знал, но увидел его игру в квалификации. Он проиграл какому-то сильному сопернику со счётом 6:7, 6:7. Я был удивлён, ведь на тот момент он был где-то 800-м в рейтинге. Теперь он в топ-100 или около того и демонстрирует прекрасный теннис.

Я ожидаю великолепный матч. Буду стараться показать свою лучшую игру. Сыграть с американцем в США без зрителей — это преимущество", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.