Даниил Медведев рассказал о преимуществе, которое будет у него в третьем круге US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под третьим номером, поделился ожиданиями от матча с хозяином кортов Джеффри-Джоном Вулфом, получившим от организаторов уайлд-кард. Встреча третьего круга состоится завтра, 5 сентября.
«Да, я знаю его. Он из Цинциннати. Пожалуй, два года назад я ещё ничего о нём не знал, но увидел его игру в квалификации. Он проиграл какому-то сильному сопернику со счётом 6:7, 6:7. Я был удивлён, ведь на тот момент он был где-то 800-м в рейтинге. Теперь он в топ-100 или около того и демонстрирует прекрасный теннис.
Я ожидаю великолепный матч. Буду стараться показать свою лучшую игру. Сыграть с американцем в США без зрителей — это преимущество", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
- 4 сентября 2020
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
10:48
-
10:34
-
10:31
-
10:22
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:25
-
08:57
-
08:37
-
08:19
-
08:13
-
06:39
-
05:24
-
04:25
-
04:12
-
00:57
-
00:28
-
00:18
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:32
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
20:54
-
20:33
-
20:01
-
19:50