138-я ракетка мира поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым на US Open

Американский теннисист Джеффри-Джон Вулф, получивший уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата США, поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге. Встреча состоится завтра, 5 сентября.

«Я определённо очень трепетно отнесусь к этой встрече. Я каждый день упорно работаю ради таких матчей. Я постараюсь по максимуму использовать свои шансы. Посмотрим, смогу ли я продемонстрировать свой лучший теннис», — приводит слову Вулфа официальный сайт турнира.

В рейтинге ATP 21-летний Вулф занимает 138-ю строчку, Медведев — пятую. В прошлогоднем розыгрыше турнира Даниил дошёл до финала, где в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. US Open 2020 завершится 14 сентября.