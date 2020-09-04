Тим — о споре с супервайзером из-за банки Red Bull: я немного взбесился, было неловко

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал эпизод с банкой энергетика, который произошёл в матче второго круга US Open с Сумитом Нагалом. В переходе между геймами Тим пил из банки Red Bull, однако организаторам турнира это не понравилось — US Оpen не хотел делать компании бесплатную рекламу (Red Bull является спонсором Тима).

«На корте запрещено пить Red Bull из банки, это совершенно нормально. Я знаю об этом. Иногда он очень помогает мне во время матчей, и я хотел, чтобы он был. Я могу пить из простого стаканчика. Состоялся небольшой разговор, но я не хочу обсуждать его детали. Было немного неловко, полагаю. В следующий раз буду пить из простого стаканчика, вот и всё.



Я говорил о допинге? Они хотели унести открытую банку и перелить в стакан, пока я не вижу. Из-за этого я немного взбесился, ведь антидопинговые правила очень строгие. Я не хотел терять банку из виду», — приводит слова Тима пресс-служба US Open.