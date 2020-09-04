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Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на US Open

Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на US Open
Теннис / US Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российских теннисистов на Открытом чемпионате США.

«К ребятам претензий никаких нет — молодцы. Двое — Медведев и Рублев, видно, что на ходу, в неплохой форме. Хачанову было сложнее, ведь он всю пандемию просидел в Москве и не мог полноценно тренироваться. Счастье, что выиграл в первом круге — по качеству игры он только-только втянулся.

У Рублёва пока только одна проблема — нет оптимальности в тактических действиях. Но всё это вопрос отсутствия соревновательной практики. В любом случае уверен, что вторая неделя будет интереснее и нас ждёт непредсказуемая развязка», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

US Open проходит с 31 августа по 14 сентября.

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