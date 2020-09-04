Джокович: Маррей — настоящий чемпион и боец, отличный пример самоотдачи на корте
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о британском теннисисте Энди Маррее.
«Видел небольшой фрагмент матча с Нисиокой. Не удивлён, что он отыгрался, потому что подобное уже несколько раз происходило в ходе его карьеры.
Энди настоящий чемпион, у него большое сердце. Настоящий боец, отличный пример самоотдачи на корте. Он настолько решителен, особенно после всего, через что он прошёл за последние пять лет: операция на бедре, возможное завершение карьеры, возвращение на корт. Год назад он выиграл турнир в Бельгии, а на днях обыграл игрока из топ-10. Это действительно впечатляет.
Я очень-очень надеюсь, что он сможет оставаться здоровым и продолжать в том же духе долгое время», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
Энди Маррей: выиграть ещё один «Большой шлем» будет крайне сложно, но я попытаюсь
- 4 сентября 2020
-
14:31
-
13:34
-
13:30
-
13:14
-
12:38
-
12:27
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
10:48
-
10:34
-
10:31
-
10:22
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:25
-
08:57
-
08:37
-
08:19
-
08:13
-
06:39
-
05:24
-
04:25
-
04:12
-
00:57
-
00:28
-
00:18
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:32
-
22:11
Партнерский контент