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Джокович: Маррей — настоящий чемпион и боец, отличный пример самоотдачи на корте

Джокович: Маррей — настоящий чемпион и боец, отличный пример самоотдачи на корте
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о британском теннисисте Энди Маррее.

«Видел небольшой фрагмент матча с Нисиокой. Не удивлён, что он отыгрался, потому что подобное уже несколько раз происходило в ходе его карьеры.

Энди настоящий чемпион, у него большое сердце. Настоящий боец, отличный пример самоотдачи на корте. Он настолько решителен, особенно после всего, через что он прошёл за последние пять лет: операция на бедре, возможное завершение карьеры, возвращение на корт. Год назад он выиграл турнир в Бельгии, а на днях обыграл игрока из топ-10. Это действительно впечатляет.

Я очень-очень надеюсь, что он сможет оставаться здоровым и продолжать в том же духе долгое время», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

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