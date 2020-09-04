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Элина Свитолина получила диплом канадского медицинского колледжа

Элина Свитолина получила диплом канадского медицинского колледжа
Теннис / WTA 0

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина опубликовала на своей странице в «Твиттере» фотографию с дипломом Канадского колледжа альтернативной медицины (Alternative Medicine College of Canada).

«Наконец-то, спустя два года, после многих часов чтения, я закончила программу „Питание и нутриотерапия“. Это незаменимый опыт, который необходим каждому», — написала Свитолина.

Посмотреть фотографию можно на странице Элины Свитолиной в "Твиттере".

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе завоёванный на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.

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