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Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Остраве

Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Остраве
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Остраве (Чехия), обыграв представителя Германии Матса Мораинга, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

За выход в третий финал подряд Карацев поспорит с победителем поединка Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Лукаш Лацко (Словакия).

Ранее Аслан выступил на двух челленджерах в Праге. На первом он дошёл до финала, где проиграл швейцарцу Стэну Вавринке, а на втором завоевал титул. В новом рейтинге ATP Карацев поднялся на 54-й позицию и стал 140-й ракеткой мира.

На старте турнира в Остраве поражение потерпел россиянин Роман Сафиуллин.

Россиянин Карацев в третий раз за две недели обыграл Гулбиса на челленджерах
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