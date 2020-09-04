Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Остраве

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Остраве (Чехия), обыграв представителя Германии Матса Мораинга, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.



За выход в третий финал подряд Карацев поспорит с победителем поединка Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Лукаш Лацко (Словакия).



Ранее Аслан выступил на двух челленджерах в Праге. На первом он дошёл до финала, где проиграл швейцарцу Стэну Вавринке, а на втором завоевал титул. В новом рейтинге ATP Карацев поднялся на 54-й позицию и стал 140-й ракеткой мира.



На старте турнира в Остраве поражение потерпел россиянин Роман Сафиуллин.

Россиянин Карацев в третий раз за две недели обыграл Гулбиса на челленджерах