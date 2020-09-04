Энди Маррей сыграет на «Ролан Гаррос», но пропустит «Мастерс» в Риме
Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что планирует сыграть на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 21 сентября по 11 октября.
«Планы на грунтовый сезон? Сыграть на „Ролан Гаррос“. Я не играл на грунте с 2017 года, это очень долго. Думаю, это нечестно по отношению к моему организму, поэтому я попробую.
»Мастерс" в Риме начнётся слишком скоро, мне нужен небольшой перерыв после возвращения с US Open, потому что это был достаточно напряжённый отрезок по сравнению с последними 10 месяцами. Думаю, небольшая нагрузка на грунте пойдёт мне на пользу перед соревнованиями.
На данный момент я просто планирую сыграть на «Ролан Гаррос». Возможно, что-то поменяется, но я точно не сыграю в Риме", — приводит слова Маррея Tennis Head.
Федерер и Кирьос — единственные теннисисты из топ-100, не заявившиеся на «Ролан Гаррос»
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