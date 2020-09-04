Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Энди Маррей сыграет на «Ролан Гаррос», но пропустит «Мастерс» в Риме

Энди Маррей сыграет на «Ролан Гаррос», но пропустит «Мастерс» в Риме
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что планирует сыграть на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 21 сентября по 11 октября.

«Планы на грунтовый сезон? Сыграть на „Ролан Гаррос“. Я не играл на грунте с 2017 года, это очень долго. Думаю, это нечестно по отношению к моему организму, поэтому я попробую.

»Мастерс" в Риме начнётся слишком скоро, мне нужен небольшой перерыв после возвращения с US Open, потому что это был достаточно напряжённый отрезок по сравнению с последними 10 месяцами. Думаю, небольшая нагрузка на грунте пойдёт мне на пользу перед соревнованиями.

На данный момент я просто планирую сыграть на «Ролан Гаррос». Возможно, что-то поменяется, но я точно не сыграю в Риме", — приводит слова Маррея Tennis Head.

Федерер и Кирьос — единственные теннисисты из топ-100, не заявившиеся на «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020