Джокович: на меня не влияет отсутствие Надаля и Федерера на US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как на него влияет отсутствие испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на US Open.

«На меня это никак не влияет. Но однозначно это оказало очень-очень большое влияние на турнир, потому что они легенды тенниса. Здесь по ним скучают. Помимо них и, наверное, Стэна, все здесь. Состав участников по-прежнему очень сильный», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Напомним, впервые с 1999 года турнир «Большого шлема» проводится без участия Надаля и Федерера. Рафаэль отказался от защиты титула в США из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки в стране, тогда как Роджер досрочно объявил о завершении сезона из-за травмы и вернётся на корт не раньше 2021 года.