Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: на меня не влияет отсутствие Надаля и Федерера на US Open

Джокович: на меня не влияет отсутствие Надаля и Федерера на US Open
Теннис / US Open 2020 0

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как на него влияет отсутствие испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на US Open.

«На меня это никак не влияет. Но однозначно это оказало очень-очень большое влияние на турнир, потому что они легенды тенниса. Здесь по ним скучают. Помимо них и, наверное, Стэна, все здесь. Состав участников по-прежнему очень сильный», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Напомним, впервые с 1999 года турнир «Большого шлема» проводится без участия Надаля и Федерера. Рафаэль отказался от защиты титула в США из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки в стране, тогда как Роджер досрочно объявил о завершении сезона из-за травмы и вернётся на корт не раньше 2021 года.

Тим: не вижу проблемы в отсутствии Надаля и Федерера на US Open — скоро так будет всегда
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020