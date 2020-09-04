Джокович: на меня не влияет отсутствие Надаля и Федерера на US Open
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как на него влияет отсутствие испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на US Open.
«На меня это никак не влияет. Но однозначно это оказало очень-очень большое влияние на турнир, потому что они легенды тенниса. Здесь по ним скучают. Помимо них и, наверное, Стэна, все здесь. Состав участников по-прежнему очень сильный», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
Напомним, впервые с 1999 года турнир «Большого шлема» проводится без участия Надаля и Федерера. Рафаэль отказался от защиты титула в США из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки в стране, тогда как Роджер досрочно объявил о завершении сезона из-за травмы и вернётся на корт не раньше 2021 года.
Тим: не вижу проблемы в отсутствии Надаля и Федерера на US Open — скоро так будет всегда
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